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Живая Кубань

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Пшеницу, из которой делают макароны, засеивают прямо у кладбища на Кубани

Пшеницу, из которой делают макароны, засеивают прямо у кладбища на Кубани

Пшеницу, из которой делают макароны, засеивают прямо у кладбища на КубаниНедалеко от станицы Полтавской в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района местные жители увидели, что прилегающие к местному кладбищу территории засеяли озимой пшеницей.

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Комментарии
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Александр Мельников
Чё пишут, кто пишет, зачем пишут, какой трупный яд??? Дебилы, ей Богу!
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