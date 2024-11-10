Пшеницу, из которой делают макароны, засеивают прямо у кладбища на Кубани

Пшеницу, из которой делают макароны, засеивают прямо у кладбища на КубаниНедалеко от станицы Полтавской в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района местные жители увидели, что прилегающие к местному кладбищу территории засеяли озимой пшеницей.
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