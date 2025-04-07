Трамп осудил «бомбардировки» Украины

Вашингтон хочет, чтобы Вооруженные силы России прекратили «бомбардировки» Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One, сообщает Associated Press.
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