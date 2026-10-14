“Italy’s Giorgia Meloni has criticised Donald Trump’s plan to buy diesel from Russia, calling it a ‘very risky choice’ that undermines international pressure on Vladimir Putin to end his war in Ukraine,” the Financial Times reports.
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