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Царьград

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Samsung Electronics: выручка до $54,3 млрд, операционная прибыль выше прогноза

Samsung Electronics: выручка до $54,3 млрд, операционная прибыль выше прогноза

Samsung Electronics сообщает о выручке до $54,3 млрд за первый квартал 2025 года. Операционная прибыль составляет около 6,5-6,7 трлн вон, что выше ожиданий аналитиков.

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