Жительница Актау заявила о недопустимом обращении с детьми в частном детском саду в Актау. По словам женщины, воспитатель и няня надели на детей подгузники в качестве наказания за то, что они не спали во время тихого часа, передает inAktau.
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