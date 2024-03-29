Госдеп: США приветствуют формирование нового правительства Палестины

Руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер обратил внимание на то, что держава поддерживает создание очередных палестинских правительственных органов и собирается с ними взаимодействовать.
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