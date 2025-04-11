Эскалация таможенных пошлин между США и КНР уже разрушила торговое партнерство и навредило отношениям между двумя большими государствами, которые развивались в течение многих десятилетий.
Кто больше всех пострадает при крушении экономического мирового порядка
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
В ответ Трампу Китай к концу года сильно девальвирует Юань и мы опять в ///опе. Резерва все в одной валюте и фактически одной серии. Китай их в легкую может объявить бумагами....
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10 час.
Игорь Максаков
Вы правы! В ЕС ресурсов нет. И доить ему некого, из Африки всех под жопу в пинки, а гонор свой поубавить не хотят. Только к нам их не брать!
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9 час.
ЕК
Елена Каратеева
Многие думают, что мир родился вчера. Хочу этих многих разочаровать: мир стар. Он был до Трампа, он будет после него. Введёт ли он пошлины, нет ли, какая разница? Будет доллар мировой валютой или его заменит что-то другое, от этого люди не перестанут жить, рожать детей, зарабатывать на хлеб насущный... Мир не закончится сегодня или завтра. Так стоит ли обо всем этом беспокоиться?
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8 час.
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