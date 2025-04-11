Кто больше всех пострадает при крушении экономического мирового порядка

вд валерий двойнишников В ответ Трампу Китай к концу года сильно девальвирует Юань и мы опять в ///опе. Резерва все в одной валюте и фактически одной серии. Китай их в легкую может объявить бумагами....

Игорь Максаков Вы правы! В ЕС ресурсов нет. И доить ему некого, из Африки всех под жопу в пинки, а гонор свой поубавить не хотят. Только к нам их не брать!