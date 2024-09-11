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Mash: ВСУ могли запустить БПЛА по Мурманску из Финляндии

Mash: ВСУ могли запустить БПЛА по Мурманску из Финляндии

В Мурманской области отразили попытку атаки вражеских беспилотников на базу стратегической авиации. Губернатор региона Андрей Чибис сообщил о трех сбитых БПЛА, которые представляли собой аппараты дальнего действия, они были запущены с легкомоторных самолетов A-22 Foxbat.

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