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Прокуратура начала проверку по факту схода вагонов на ЗабЖД

Прокуратура начала проверку по факту схода вагонов на ЗабЖД

Могочинская транспортная прокуратура занялась выяснением причин и обстоятельств схода вагонов грузового поезда на перегоне Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
На ЗабЖД частыми стали сходы вагонов, так называют эти неприятности, но уже всем ясно, что там орудует банда из &quot;У&quot;. А вот что делать говорить бесполезно либералы и далее будут тянуть свою линию. А нужен то СМЕРШ в условиях войны и всё прекратиться.
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