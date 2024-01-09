Прокуратура начала проверку по факту схода вагонов на ЗабЖД

Геннадий Бережнов

На ЗабЖД частыми стали сходы вагонов, так называют эти неприятности, но уже всем ясно, что там орудует банда из "У". А вот что делать говорить бесполезно либералы и далее будут тянуть свою линию. А нужен то СМЕРШ в условиях войны и всё прекратиться.