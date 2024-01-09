Прокуратура начала проверку по факту схода вагонов на ЗабЖД

Могочинская транспортная прокуратура занялась выяснением причин и обстоятельств схода вагонов грузового поезда на перегоне Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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