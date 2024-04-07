Наши xакеры "приказали" висюшникам собраться на плацу

Геннадий Хрипунов

Первое надо этим холуям журналистам, блогерам, политикам, социологам, актёрам, музыкантам и другим русофобским деятелем; с начало их наказать на деньги не менее 10 миллионов рубликов, а после второго происшествия против Народов России, наших Военных и Руководства и всей Страны, на пожизненное без право на обжалования и амнистию .