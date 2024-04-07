Автор АМАРАНТ "Ловите Искандep!" Соседи в шоке. Наши ломают их учетные записи и шлют приказы о срочном сборе.
Наши xакеры "приказали" висюшникам собраться на плацу
Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Первое надо этим холуям журналистам, блогерам, политикам, социологам, актёрам, музыкантам и другим русофобским деятелем; с начало их наказать на деньги не менее 10 миллионов рубликов, а после второго происшествия против Народов России, наших Военных и Руководства и всей Страны, на пожизненное без право на обжалования и амнистию .
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13 час.
Galina Bobryasheva
Храни Гоподь Бог каждого нашего воина и который на передовой, и который в тылу врага! А крыс вылавливать и по законам военного времени!
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12 час.
Юрий Золотарев
У перевёртышей подгора-ает... Не жаль их ни на йоту!
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8 час.
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