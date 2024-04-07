Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Наши xакеры "приказали" висюшникам собраться на плацу

Наши xакеры "приказали" висюшникам собраться на плацу

Автор  АМАРАНТ "Ловите Искандep!" Соседи в шоке. Наши ломают их учетные записи и шлют приказы о срочном сборе.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Первое надо этим холуям журналистам, блогерам, политикам, социологам, актёрам, музыкантам и другим русофобским деятелем; с начало их наказать на деньги не менее 10 миллионов рубликов, а после второго происшествия против Народов России, наших Военных и Руководства и всей Страны, на пожизненное без право на обжалования и амнистию .
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