Решающая схватка с НАТО. Русским пора брать Харьков. Дата названа

В то время как на фронте наблюдается затишье, военные эксперты отмечают, что это лишь видимость. Уход противника в "окопы" не должен вводить в заблуждение - борьба продолжается, и для успешного продвижения России нужно взять "вторую столицу" Украины - город Харьков.