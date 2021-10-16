Кто понимает,зачем такие заявления?

В МПолитикаКто понимает,зачем такие заявления?«Член комитета ГД по бюджету и налогам. Фракция ЕР, координатор НОД Евгений Фёдоров (https://regions.Вернуться к статье138НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьYvanДеды-то сражались и погибали, так что внуков воспитывали уж отнюдь не деды. Нет ничего во внуках ни русского, ни тем более советского.РАИСА То (К-а)Манипулирует словами, как наперсточник. "Кручу верчу, запутать хочу"Валерий ВавиловЕсли внимательно вчитаться в смысл, то различий особо-то и нет. Смысл один- афтор гомно мирзализаде жрет и старается накормить россиян. За такие сравнения Иван Грозный на кол сажал, а Лаврентий Берия без сожаления подписывал приговоры. Гондон ебучий- именно из за таких патриотов и получаем русских второго сорта, по отношению к титульной нации.Ольга ТомашевичНачалось. Новая ДУМА "заработала" языком.Александр ЛюбицкийА внуки творят безпридел -вот что и обидно!Галина ГудковаГнать этих "внуков" с Русской земли!злой китайский заяцНе эти ли " внуки' устроили русским кровавую баню после распада СССР?Дмитрий volgarchОсобенно в Таджикистане, во время гражд. войны между "вовчиками" и "юрчиками".Дмитрий volgarchК прадедам, дедам, действительно, вопросов и претензий нет! Но нынешнее поколение, молодежь... У них уже другое воспитание, менталитет. Они озлоблены, в большинстве своем ненавидят все российское и соответственно этому ведут себя, приехав в Россию.Valery RomanЭта особь - брехливая, изворотливая, циничная сволочь!!!Владимир ЕршовДиверсанты в Госдуме. Диверсионная деятельность против РФ в полном разгареВладимир ВладимирОн это давно говорит, несколько лет уже.Марат ИвановПрофессиональный провокатор...Регулярно строчит доносы в Генпрокуратуру....Гнилой насквозь...Комментировать
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