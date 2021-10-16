В М

102 106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolai Baranixin
    Власть в Москве -она русская? Или какая?"РУССКИЕ, УЕЗЖАЙТ...
  • Владимир
    Ох, разжалобил автор. Счас в стаю собьемся и поскулим..30 лет без СССР –...
  • Леший Дремучий
    Ну, какой алкаш косил под карабаса - известно. Который шкурный и лживый тихушник лепит из себя доброго и мудрого папу...30 лет без СССР –...

Кто понимает,зачем такие заявления?

Кто понимает,зачем такие заявления?

«Член комитета ГД по бюджету и налогам. Фракция ЕР, координатор НОД Евгений Фёдоров (https://regions.

Вернуться к статье
138
Обсудить
Yvan
Деды-то сражались и погибали, так что внуков воспитывали уж отнюдь не деды. Нет ничего во внуках ни русского, ни тем более советского.
РАИСА То (К-а)
Манипулирует словами, как наперсточник. "Кручу верчу, запутать хочу"
Валерий Вавилов
Если внимательно вчитаться в смысл, то различий особо-то и нет. Смысл один- афтор гомно мирзализаде жрет и старается накормить россиян. За такие сравнения Иван Грозный на кол сажал, а Лаврентий Берия без сожаления подписывал приговоры. Гондон ебучий- именно из за таких патриотов и получаем русских второго сорта, по отношению к титульной нации.
Ольга Томашевич
Началось. Новая ДУМА "заработала" языком.
Александр Любицкий
А внуки творят безпридел -вот что и обидно!
Галина Гудкова
Гнать этих "внуков" с Русской земли!
злой китайский заяц
Не эти ли " внуки' устроили русским кровавую баню после распада СССР?
Дмитрий volgarch
Особенно в Таджикистане, во время гражд. войны между "вовчиками" и "юрчиками".
Дмитрий volgarch
К прадедам, дедам, действительно, вопросов и претензий нет! Но нынешнее поколение, молодежь... У них уже другое воспитание, менталитет. Они озлоблены, в большинстве своем ненавидят все российское и соответственно этому ведут себя, приехав в Россию.
Valery Roman
Эта особь - брехливая, изворотливая, циничная сволочь!!!
Владимир Ершов
Диверсанты в Госдуме. Диверсионная деятельность против РФ в полном разгаре
Владимир Владимир
Он это давно говорит, несколько лет уже.
Марат Иванов
Профессиональный провокатор...Регулярно строчит доносы в Генпрокуратуру....Гнилой насквозь...

Картина дня

наверх