За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 932 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Вот и  ЛАДУШКИ ...!!!!Ни на что не годя...
  • саша пупкин
    Точно блядь, утильсбор виноват. Надо сделать его выше стоимости нового авто. Тогда сразу с автоваза машины пойдут на ...В Госдуме обсудил...
  • Сергей Железков
    Аж чуть не прослезился😂 бедный Автоваз, дешевле миллиона никак не получается машину сделать даже без пошлин и утильс...В Госдуме обсудил...

АО ВТБ Лизинг предлагает топливную карту к каждой новой сделке лизинга

АО ВТБ Лизинг предлагает топливную карту к каждой новой сделке лизинга

Всем новым клиентам, заключившим договор с апреля по май 2024 года, компания АО ВТБ Лизинг дарит топливную карту для заправки транспорта на АЗС со скидками до 3%, а также для оплаты проезда по платным дорогам, услуг автомойки, шиномонтажа и сервиса помощи на дорогах* со скидками до 5%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх