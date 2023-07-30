Было здание "бу" рядом с зданьем "сэбэу". Оказалось - бункер "наёмников"

Это здание того самого "сэбэуу"в г.Днепропетровске. Ответ -привет после того, что приключилось в Таганроге вчера, случился на удивление быстро.
Популярные статьи
- "Ну что, дождались?": Англичане в шоке от того, что Путин дал команду отгрузить на передовую то, чего на Западе так боялись
- Российский флот возвращается на Кубу и, по всей видимости, надолго: американские СМИ перепугали до боли знакомые ноты
- Неужели Сталин, которому мы обязаны всем, не достоин благодарной памяти потомков?
Свежие комментарии