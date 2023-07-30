Медвежий угол

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Было здание "бу" рядом с зданьем "сэбэу". Оказалось - бункер "наёмников"

Было здание "бу" рядом с зданьем "сэбэу". Оказалось - бункер "наёмников"

Это здание того самого "сэбэуу"в г.Днепропетровске. Ответ -привет после того, что приключилось в Таганроге вчера, случился на удивление быстро.

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Комментарии
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Александр Павлов
Надо бы повторить.
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1 д.
Волков Владимир
и желательно неоднократно.
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22 час.
Вячеслав Карюкалов
Действительно.
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19 час.

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