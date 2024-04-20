Супруга дипломата Киргизии пожаловалась на то, что к ним в московскую квартиру наведались полицейские и попросили предъявить документы.
«Валите в свою Киргизию»: в России жёстко ответили жене дипломата из-за жалобы на полицию
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Дожились, превратили страну в среднюю Азию, рассудок у представителей власти, правительства, депутатов и президента присутствует, защищаем страну от нацистов Украины, а внутри страны создали анклав преступников инородцев, которые не выполняют законы страны, убивают, насилуют и всё это с разрешения нашего закона и заселение продолжается и это уже становится нормой. Становится жутко,в чьих интересах работает власть страны ?!
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23 час.
ГС
Галина Соколова
Немедленно всех мигрантов в аул, а то народ устроит самосуд!
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23 час.
АС
Анна Сепп
Все эти инородцы реально напрашиваются на самосуд. Возомнил себя собачьими принцами и принцессами!
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21 час.
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