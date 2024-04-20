«Валите в свою Киргизию»: в России жёстко ответили жене дипломата из-за жалобы на полицию

ВЧ

Владимир Черноморский

Дожились, превратили страну в среднюю Азию, рассудок у представителей власти, правительства, депутатов и президента присутствует, защищаем страну от нацистов Украины, а внутри страны создали анклав преступников инородцев, которые не выполняют законы страны, убивают, насилуют и всё это с разрешения нашего закона и заселение продолжается и это уже становится нормой. Становится жутко,в чьих интересах работает власть страны ?!