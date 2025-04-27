«Потеряет все»: на Западе раскрыли, что стоит между Зеленским и Трампом

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский не могут договориться о заключении мира на Украине, так как первый выиграет от этого, а второй проиграет, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
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