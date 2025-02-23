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Средства ПВО уничтожили 10 беспилотников ВСУ за два часа

Средства ПВО уничтожили 10 беспилотников ВСУ за два часа

МО: Средства ПВО сбили 10 дронов ВСУ над Орловской, Тульской и Курской областями Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов за два часа.

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