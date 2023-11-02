Небензя: у Совбеза ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию

Совет безопасности ООН не имеет права предоставить Израилю карт-бланш на проведение наземной операции в секторе Газа, заявил постпред России при всемирно организации Василий Небензя в ходе десятой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи по защите Палестины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии