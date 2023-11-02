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Небензя: у Совбеза ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию

Небензя: у Совбеза ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию

Совет безопасности ООН не имеет права предоставить Израилю карт-бланш на проведение наземной операции в секторе Газа, заявил постпред России при всемирно организации Василий Небензя в ходе десятой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи по защите Палестины.

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