Небензя: у Совбеза ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию

Совет безопасности ООН не имеет права предоставить Израилю карт-бланш на проведение наземной операции в секторе Газа, заявил постпред России при всемирно организации Василий Небензя в ходе десятой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи по защите Палестины.