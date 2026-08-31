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«ПСЖ» продал футболиста за 125 миллионов евро — это самый дорогой трансфер на выход в истории клуба

«ПСЖ» продал футболиста за 125 миллионов евро — это самый дорогой трансфер на выход в истории клуба

В понедельник, 31 августа, «ПСЖ» оформил самую дорогую продажу в истории клуба.В понедельник, 31 августа, «ПСЖ» оформил самую дорогую продажу в истории клуба.

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