В кемеровском кардиодиспансере извинились за разруху в помещениях

На видео, которое завирусилось в сети, видны облупившиеся стены, старые окна и рассохшаяся мебель. В самом диспанесере «Подъёму» сообщили, что планируется строительство нового здания, а пока людей распределят по другим лечебным учреждениям.
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