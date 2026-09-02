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Xiaomi бросает вызов Apple: Xiaomi 18 Fold представят за два дня до показа iPhone Ultra

Xiaomi бросает вызов Apple: Xiaomi 18 Fold представят за два дня до показа iPhone Ultra

Одновременно Xiaomi представит планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max Xiaomi официально объявила дату крупной осенней презентации в Китае.

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