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Русская весна

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Армия России атакует широким фронтом, выбивая ВСУ из Курской области (ВИДЕО, КАРТА)

Армия России атакует широким фронтом, выбивая ВСУ из Курской области (ВИДЕО, КАРТА)

Армия России атакует широким фронтом, выбивая украинских оккупантов из Курской области. Атаки российских войск широким фронтом идут сразу на нескольких участках.

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