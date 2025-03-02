Мошенники и миллионы...

Смотрю фоном вторую часть программы "Место встречи" и не перестаю удивляться. Информация к размышлению: "За прошлый год телефонные и кибермошенники смогли выудить у россиян рекордные 200 миллиардов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии