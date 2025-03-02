Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Мошенники и миллионы...

Мошенники и миллионы...

Смотрю фоном вторую часть программы "Место встречи" и не перестаю удивляться. Информация к размышлению: "За прошлый год телефонные и кибермошенники смогли выудить у россиян рекордные 200 миллиардов рублей.

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