Российские средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе Запорожья

Российские системы ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе города Запорожье. «Средствами противовоздушной обороны в районе города Запорожье уничтожен самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в заявлении Минобороны России.
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