❗️БПЛА противника в третий раз атаковали нефтебазу в посёлке Стальной Конь Орловской области. Ранее объект подвергался атакам беспилотников 16 ноября 2022 года и 14 декабря 2024 года.
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❗️БПЛА противника в третий раз атаковали нефтебазу в посёлке Стальной Конь Орловской области. Ранее объект подвергался атакам беспилотников 16 ноября 2022 года и 14 декабря 2024 года.
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