Amazon halts operations with cargo carrier 21 Air after Miami crash

The e-commerce giant Amazon announced Sunday that it was suspending operations with the U.S. cargo air carrier that operated Flight 7598.
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