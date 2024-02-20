ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Итак, как и было обещано – сегодня обратимся к вещам более значимым, нежели убывший на потустороннюю сковороду «главный оппозиционер» вся Руси.
Русские, давайте не будем в «Звёздные войны»?
Комментарии
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Natalija Osminina
Когда Путину донесли, что ученые уже на пороге воплощения в материю идеи гиперзвука, это было еще в далеком 2007 году. И Путин, уже зная, что НАТО планирует расширяться и дальше, 10 февраля 2007 года посмел кинуть предъяву Мировому сообществу на Мюнхенской конференции по безопасности: " Вы хоть понимаете,что вы натворили!?* И предложил заморозить ситуацию по распространению НАТО на восток, то есть, оставить НАЬО на состояние 1989 года. Его, естественно, не послушали, и теперь понятно почему. Когда гиперзвук уже был в 100%-ой боевой готовности, а вместе с ним и контроль за ядерной копкой Путин бросил ультиматум Байдену и НАТО: "Геть на свое место!" уже на состояние 1997 года. Как известно, каждое новое предлолжение Путина более жесткое. А что случилось в 1997-ом? Был подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора, или основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности — документ, подписанный в Париже 27 мая 1997 года. Подписан в праздничном зале Елисейского дворца. Подписан Б.Н.Ельциным и Х. Соланой.
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7 мин.
Natalija Osminina
Растягиваю удовольствие)) В 1994 году, сдав ядерную кнопочку США, дурачек и предатель Ельцин заявил Клинтону в 1994 году: "Россия должна стать первой страной бывшего Варшавского договора, которая вступит в НАТО. Такую мысль в ходе переговоров с президентом США Биллом Клинтоном в Москве в январе 1994 года высказал тогдашний президент России Борис Ельцин..." И вторая цитата: "По окончании Холодной войны Россия и НАТО начали сближение для преодоления недоверия и угроз конфликта. Когда Россия в 1994 стала членом программы «Партнёрство во имя мира», начало готовиться соглашение на тему отношений, подписанное и ратифицированное в 1997 и направленное на баланс интересов между сторонами и на разоружение с обеих сторон, хотя и без отказа от политики сдерживания." ВОТ ОТКУДА ВЗЯЛСЯ 1994 год и 1997-ой. От конкретных дат подписания договоренностей между США и Россией.
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4 мин.
Natalija Osminina
А третье--- это то, что США сейчас внезапно обнаружили, что теперь уже ИХ КНОПОЧКА находится в руках России. Аллилуйя ! И я даже могу написать по датам, когда и как это произошло.
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2 мин.
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