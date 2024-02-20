Русские, давайте не будем в «Звёздные войны»?

Natalija Osminina

Когда Путину донесли, что ученые уже на пороге воплощения в материю идеи гиперзвука, это было еще в далеком 2007 году. И Путин, уже зная, что НАТО планирует расширяться и дальше, 10 февраля 2007 года посмел кинуть предъяву Мировому сообществу на Мюнхенской конференции по безопасности: " Вы хоть понимаете,что вы натворили!?* И предложил заморозить ситуацию по распространению НАТО на восток, то есть, оставить НАЬО на состояние 1989 года. Его, естественно, не послушали, и теперь понятно почему. Когда гиперзвук уже был в 100%-ой боевой готовности, а вместе с ним и контроль за ядерной копкой Путин бросил ультиматум Байдену и НАТО: "Геть на свое место!" уже на состояние 1997 года. Как известно, каждое новое предлолжение Путина более жесткое. А что случилось в 1997-ом? Был подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора, или основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности — документ, подписанный в Париже 27 мая 1997 года. Подписан в праздничном зале Елисейского дворца. Подписан Б.Н.Ельциным и Х. Соланой.