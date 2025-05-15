Мединский сделает заявление в генконсульстве РФ в Стамбуле в 17:30

Об этом сообщил пресс-атташе Генерального консульства РФ в Турции, подчеркнув, что российская делегация по-прежнему находится в гостинице в ожидании начала встречи, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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