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Деревья пересадят в Актау из-за реконструкции магистральных сетей

Деревья пересадят в Актау из-за реконструкции магистральных сетей

В Актау ведутся работы по модернизации магистральных инженерных сетей. В связи с этим деревья, расположенные вдоль некоторых автомобильных дорог, будут пересажены в другое место, сообщает пресс-служба акимата города.

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