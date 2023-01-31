1 февраля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

16 декабря – 32 день года, до Нового года осталось 333 дня. Узнать подробности о памятных датах, которые отмечают в этот день и об их роли для истории России и Тульской области можно в материале Тульской службы новостей Приметы • Макар-весноуказчик – народный праздник • Чтобы год был урожайным и успешным, нельзя сегодня надевать одежду траурных цветов • Переступив порог своего дома, скажите: "Из дома выхожу барином, а вернусь сюда боярином" • Какая погода 1 февраля, такой будет и весь месяц Родились в этот день • 1828 – адвокат, один из первых в России присяжных поверенных Дмитрий Стасов • 1828 – автор первого в России проекта самолёта и одного из первых в мире проектов реактивного самолёта Николай Телешов • 1884 – русский писатель, публицист Евгений Замятин • 1925 – сын русской поэтессы Марины Цветаевой Георгий Эфрон • 1931 – первый Президент Российской Федерации Борис Ельцин • 1939 – советский и российский фотограф, журналист, писатель, актёр Юрий Рост • 1954 – советский и российский певец, поэт и композитор Юрий Лоза • 1948 – советский и российский телеведущий Юрий Николаев • 1956 – советский и российский журналист Михаил Кожухов 1 февраля: праздники в России • День заглядывания за спину • Всемирный день чтения вслух • День без политики • День "Измените свой пароль" 1 февраля в истории России • 1671 –царь Алексей Романов женился на Наталье Нарышкиной, представительнице небогатого и незнатного рода, матери Петра I.