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Сталлоне написал в «Рокки V» ссору отца с сыном и отдал роль собственному ребёнку. Позже он признал: многое в этой истории было правдой

Сталлоне написал в «Рокки V» ссору отца с сыном и отдал роль собственному ребёнку. Позже он признал: многое в этой истории было правдой

В «Рокки V» Рокки всё больше времени отдаёт молодому боксёру Томми Ганну и всё меньше замечает собственного сына.

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