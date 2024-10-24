Более десяти российских специалистов отстранили от работы над ядром Linux Разработчики ядра операционной системы Linux исключили 11 связанных с Россией человек из списка сотрудников, ответственных за развитие проекта.
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