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Российских специалистов отстранили от работы над ядром Linux

Российских специалистов отстранили от работы над ядром Linux

Более десяти российских специалистов отстранили от работы над ядром Linux Разработчики ядра операционной системы Linux исключили 11 связанных с Россией человек из списка сотрудников, ответственных за развитие проекта.

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