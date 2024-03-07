Британия: Москва боится отправлять на Украину современные танки

Кремль вряд ли направит свой новейший основной боевой танк на Украину из-за опасений «потенциального репутационного ущерба», если Т-14 «Армата» будет уничтожен в бою или не оправдает ожиданий на поле боя, заявили британские официальные лица.
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