В США объявлен тендер на покупку книг о военной стратегии России

Пентагоном объявлен тендер на покупки книг о военной стратегии России.Данная закупка делается в интересах ВВС Соединённых штатов Америки для обучения, пишет издание «РИА Новости», ссылаясь на сайт госзакупок страны.
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