Сотни преподавателей Гарварда выступили в защиту своего президента, обвиненную в антисемитизме

Более 600 преподавателей Гарварда подписали петицию с призывом к руководству Лиги Плюща оставить в должности президента ВУЗа Клодин Гей и противостоять политическому давлению, которое противоречит приверженности Гарварда академическим свободам, – сообщает в понедельник, 11 декабря, агентство Associated Press.