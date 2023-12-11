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Сотни преподавателей Гарварда выступили в защиту своего президента, обвиненную в антисемитизме

Сотни преподавателей Гарварда выступили в защиту своего президента, обвиненную в антисемитизме

Более 600 преподавателей Гарварда подписали петицию с призывом к руководству Лиги Плюща оставить в должности президента ВУЗа Клодин Гей и противостоять политическому давлению, которое противоречит приверженности Гарварда академическим свободам, – сообщает в понедельник, 11 декабря, агентство Associated Press.

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