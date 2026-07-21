Банк международных расчетов предупреждает, что стейблкоины могут ослабить контроль за движением капитала на развивающихся рынках

Исследователи из Банка международных расчетов (BIS) обнаружили, что обеспеченные долларом стейблкоины создают новую форму «цифровой долларизации», которая, по-видимому, в значительной степени не подвержена влиянию контроля за движением капитала, особенно на развивающихся рынках.