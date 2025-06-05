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Царьград

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Песков: взрыв у Крымского моста был, повреждений не зафиксировано

Песков: взрыв у Крымского моста был, повреждений не зафиксировано

В Кремле подтвердили атаку на Крымский мост, меры безопасности будут усилены.Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт взрыва в районе Крымского моста.

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