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Региональная Юридическая Служба

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Цукерберг рассказал о давлении властей США на Facebook и сравнил это с делом Дурова

Цукерберг рассказал о давлении властей США на Facebook и сравнил это с делом Дурова

Фото: moscow.media Цукерберг признает давление властей США на Facebook Глава Meta* открыто сожалеет о решениях, принятых под давлением правительства Марк Цукерберг, генеральный директор Meta (компании, признанной в России экстремистской и запрещенной), в письме в судебный комитет палаты представителей конгресса США признался, что сожалеет о некоторых решениях, принятых его компанией под давлением властей.

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