Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленского предупредили о риске лишиться власти

Зеленского предупредили о риске лишиться власти

Автор расследования об убийствах на Майдане в 2014 году, профессор Оттавского университета Иван Качановский заявил, что заявление сына избранного президента США Дональда Трампа Дональда Трампа-младшего сигнализирует о возможном отстранении президента Украины Владимира Зеленского от власти.

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