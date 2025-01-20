Зеленского предупредили о риске лишиться власти

Политика как она есть

Автор расследования об убийствах на Майдане в 2014 году, профессор Оттавского университета Иван Качановский заявил, что заявление сына избранного президента США Дональда Трампа Дональда Трампа-младшего сигнализирует о возможном отстранении президента Украины Владимира Зеленского от власти.