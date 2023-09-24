Daily Storm

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  • Денис Замилов
    Если бы да кабы. Эта война началась в 1945 просто сейчас очередная горячая фаза и дело не в "путинском режиме" чтобы ...Лавров: Россия ув...
  • Владимир Выучейский
    Если бы наши власти не лицемерили, а просто и прямо заявили, что Ельцин и его банда были государственными преступника...Лавров: Россия ув...
  • ЧилиИвано
    А вот история меняется с новыми людьми.... Всё превращается в пыль, хотя сейчас видно, что Лавров прав, но время это ...Лавров: Россия ув...

Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины в границах 1991 года при условии ее внеблокового статуса

Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины в границах 1991 года при условии ее внеблокового статуса

Министр также заявил, что Москва не будет рассматривать никаких предложений по прекращению огняГлава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения положений, принятых в декларации о ее независимости в 1991 году, где среди прочего указан внеблоковый статус страны.

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Комментарии
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Ч
ЧилиИвано
А вот история меняется с новыми людьми.... Всё превращается в пыль, хотя сейчас видно, что Лавров прав, но время это не часики..... Речь в этой заметке об осмыслении истории, ведь так? А в истории участвуют все стороны нынешнего противоборства, так? Это же как в движении планет - крупные планеты влияют на более мелкие - это же аксиома, так? ДАК НЕУЖЕЛИ РОССИЯ НАСТОЛЬКО МЕЛКАЯ, ЧТО ВЕЧНО НА НЕЁ КТО ТО ВЛИЯЕТ, ПРОТИВ ВОЛИ? такого просто не может быть, если не сидели бы у власти маловеры в намоленых стенах Кремля - которые не хотят быть, а хотят кем то казаться, не хотят говорить - &quot;нам надо!&quot;, а вечно конючат - &quot;не беспокойте нас&quot;. И такое дерьмо уже 105 лет! Неужто пример Петра 1 - ничему не учит?
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13 час.
ВВ
Владимир Выучейский
Если бы наши власти не лицемерили, а просто и прямо заявили, что Ельцин и его банда были государственными преступниками, договоры, заключённые во времена их правления подлежат пересмотру, а границы Украины безусловно являются спорными и тоже подлежат пересмотру. Если бы. Может и войны бы тогда не случилось. Хохлы ведь на полном серьёзе считают Крым и Донбасс украинскими. Но Путинский режим сам порождение ельцинского. Так что... Война будет долгой.
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12 час.
ДЗ
Денис Замилов
Если бы да кабы. Эта война началась в 1945 просто сейчас очередная горячая фаза и дело не в &quot;путинском режиме&quot; чтобы Россия не заявила запад всегда будет против  никакие законы ему не указ они историю переписывают согласно текущим потребностям а хохлы считают себя отдельной страной потому что им 30 лет в уши сорос со товарищи эту фигню дули про то кто копал море чепное и укрозавров дрессировал а сейчас обьявились создатели кавказких гор и победители армянопитеков
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7 час.

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