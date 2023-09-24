Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины в границах 1991 года при условии ее внеблокового статуса

Ч ЧилиИвано А вот история меняется с новыми людьми.... Всё превращается в пыль, хотя сейчас видно, что Лавров прав, но время это не часики..... Речь в этой заметке об осмыслении истории, ведь так? А в истории участвуют все стороны нынешнего противоборства, так? Это же как в движении планет - крупные планеты влияют на более мелкие - это же аксиома, так? ДАК НЕУЖЕЛИ РОССИЯ НАСТОЛЬКО МЕЛКАЯ, ЧТО ВЕЧНО НА НЕЁ КТО ТО ВЛИЯЕТ, ПРОТИВ ВОЛИ? такого просто не может быть, если не сидели бы у власти маловеры в намоленых стенах Кремля - которые не хотят быть, а хотят кем то казаться, не хотят говорить - "нам надо!", а вечно конючат - "не беспокойте нас". И такое дерьмо уже 105 лет! Неужто пример Петра 1 - ничему не учит?

ВВ Владимир Выучейский Если бы наши власти не лицемерили, а просто и прямо заявили, что Ельцин и его банда были государственными преступниками, договоры, заключённые во времена их правления подлежат пересмотру, а границы Украины безусловно являются спорными и тоже подлежат пересмотру. Если бы. Может и войны бы тогда не случилось. Хохлы ведь на полном серьёзе считают Крым и Донбасс украинскими. Но Путинский режим сам порождение ельцинского. Так что... Война будет долгой.