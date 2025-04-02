Немецкие ученые превращают пластиковые отходы в сырье для 3D-печати

Технология переработки 1,8 млн тонн пластиковых отходов в нити для 3D-печати. Чистота материала — 99,8%, а в перспективе — производство деталей для авиации и авто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Россия получила возможность накапливать ресурсы для будущих ударов по Украине
- Взрывы гремели по всему городу: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам противника в Днепропетровске
- «Понял, что как только я отойду, он выстрелит в спину»: танкист ВС РФ взял в плен боевика ВСУ, одолев его в рукопашной схватке
Свежие комментарии