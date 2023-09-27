Каким пионам показана кардинальная обрезка осенью, а каким достаточно "подстричь кончики"

﻿﻿Какие пионы осенью требуют кардинальной обрезки, а каким просто нужно «подрезать кончики»? Чем подкормить кусты в конце лета и почему нельзя заранее обрезать листву? Какие виды пионов нуждаются в зимнем укрытии и зачем укрывать холодостойкие экземпляры? Все ответы есть в статье.