Небезопасные молочные продукты поставляли в детский сад в Карелии

Управление Роспотребнадзора обнаружило в детском саду небезопасные молочные продукты. В феврале инспекторы управления Россельхознадзора в детском саду Лахденпохьи взяли пробы творога, произведенного в Иваново, и масла сливочного, произведенного в Курске.
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