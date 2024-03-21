Небезопасные молочные продукты поставляли в детский сад в Карелии

Управление Роспотребнадзора обнаружило в детском саду небезопасные молочные продукты. В феврале инспекторы управления Россельхознадзора в детском саду Лахденпохьи взяли пробы творога, произведенного в Иваново, и масла сливочного, произведенного в Курске.