Артист IVAN о переезде из Беларуси в Россию и шоу «Ну-ка, все вместе!»

IVAN – белорусский певец, музыкант Александр Иванов. Он является членом жюри шестого сезона вокального гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!» В интервью «ФедералПресс» IVAN рассказал о впечатлениях от съемок шоу, работе с Николаем Носковым и переезде из Беларуси в Россию.
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