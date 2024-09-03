Артист IVAN о переезде из Беларуси в Россию и шоу «Ну-ка, все вместе!»

IVAN – белорусский певец, музыкант Александр Иванов. Он является членом жюри шестого сезона вокального гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!» В интервью «ФедералПресс» IVAN рассказал о впечатлениях от съемок шоу, работе с Николаем Носковым и переезде из Беларуси в Россию.