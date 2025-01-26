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Сергей Собянин одобрил масштабное обновление Москвы: планы на 2025 год

Сергей Собянин одобрил масштабное обновление Москвы: планы на 2025 год

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы по благоустройству столицы на 2025 год. Запlanировано обновление 700 улиц и 83 общественных зон, а также завершение работ на набережных «Коломенское» и Пушкинская.

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