Сергей Собянин одобрил масштабное обновление Москвы: планы на 2025 год

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы по благоустройству столицы на 2025 год. Запlanировано обновление 700 улиц и 83 общественных зон, а также завершение работ на набережных «Коломенское» и Пушкинская.
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