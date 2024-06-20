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Идея ограничить вождение россиян старше 70 лет встретила общее негодование

Идея ограничить вождение россиян старше 70 лет встретила общее негодование

Водителей с советским стажем предложили убрать с дорог.Которые тут пожилые — слазь: предложение ограничить возраст водителей 70 годами (или, как минимум, ввести более частые и подробные медосмотры) обсуждается не только в соцсетях, но и в правительстве.

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Комментарии
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Андрей
если старикам за 70 здоровье позволяет- значит можно за руль ,только своего  личного  транспорта и никаких такси-бомбил.
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18 час.

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