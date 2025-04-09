Трамп: США обладают самым мощным оружием в мире, о котором никто не знает

www.globallookpress.com/Chris Kleponis/Keystone Press Agency Соединенные Штаты обладают самым мощным оружием в мире, о котором никто не имеет представления, заявил американский лидер Дональд Трамп представителям СМИ в Белом доме.
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