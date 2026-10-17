The leaders of the European Union countries were unable to make any concrete decisions on Ukraine during the two-day EU summit, which was held in Brussels from 15 to 16 October.
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