Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» одолеть «Баффало»

«Питтсбург Пингвинз» в результативном предсезонном матче переиграл «Баффало Сэйбрз». В ночь на 7 октября за океаном прошел очередной предсезонный матч НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимали «Питтсбург Пингвинз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии