Как Чилингаров моряков спас

О знаменитом полярнике вспоминает его друг из Северного Медведкова Константин Зайцев Из жизни ушёл легендарный учёный-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров (25 сентября 1939 года — 1 июня 2024 года).