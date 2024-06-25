Как Чилингаров моряков спас

О знаменитом полярнике вспоминает его друг из Северного Медведкова Константин Зайцев Из жизни ушёл легендарный учёный-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров (25 сентября 1939 года — 1 июня 2024 года).
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